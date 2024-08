O que dizem as últimas pesquisas eleitorais sobre a disputa à Prefeitura em SP? Compare os gráficos

As três pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo divulgadas nesta semana mostram as primeiras colocações ocupadas pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e pelo empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) – o ex-coach cresceu em todas elas. A posição de cada um ainda não é bem definida, pelo menos em um dos levantamentos, que aponta empate técnico entre os três candidatos, e outra que aponta dois empates simultâneos.

A pesquisa da AtlasIntel foi a única que cristalizou Boulos em primeiro lugar, com 28,5% das intenções de voto, enquanto Nunes apareceu com 21,8% e Marçal, 16,6%. Como a margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais, e a diferença numérica entre os candidatos é maior que a margem, essas posições não variam.

O novo levantamento da Paraná Pesquisas também mostrou cenário semelhante a respeito de Marçal, com 17,9% das intenções de voto, figurando no terceiro lugar. Já as duas primeiras posições estão invertidas, comparando com a Atlas: Nunes apareceu com 24,1% das menções, seguido de Boulos, com 21,9% – um empate técnico entre os dois, já que a margem de erro é de 2,6 pontos. Marçal também empatou, mas com o deputado federal.

AtlasIntel: Boulos tem 28,5%, Nunes, 21,8%, e Marçal, 16,3%

Divulgado nesta quarta-feira, 21, o levantamento colocou o deputado federal em vantagem (28,5%) em relação a Nunes, que apareceu em segundo lugar, com 21,8%. Em comparação com a pesquisa anterior, no entanto, divulgada há duas semanas, Boulos encolheu 4,2 pontos porcentuais, quando figurava com 32,7% das intenções de voto. A queda vem de antes: ele saiu de 37% em maio para 36% em junho.

Já Nunes cresceu de 21% em maio para 24,9% em 8 de agosto, mas agora caiu, marcando 21,8% nesta semana – um recuo de 3,1 pontos. Entre a última pesquisa até agora, Marçal foi o que mais cresceu: foram 4,9 pontos porcentuais desde então.

Tabata Amaral oscilou positivamente, ou seja, cresceu, mas dentro da margem de erro, passando de 11,2% a 12%. O mesmo ocorre com Datena, que oscilou de 9,4% a 9,5% desde o início do mês.

Datafolha: Boulos tem 23%, Marçal, 21%, e Nunes, 19%, em empate triplo

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, indicou o primeiro empate triplo da disputa até agora. Considerando a margem de erro da pesquisa, de três pontos porcentuais para mais ou para menos, Boulos, Marçal e Nunes ocupam o primeiro lugar da corrida. Numericamente, o deputado federal apareceu com 23%; o ex-coach, 21%, e o atual prefeito, 19%.

PUBLICIDADE Marçal cresceu 7 pontos porcentuais desde a última pesquisa do instituto, divulgada em 8 de agosto, quando Nunes e Boulos apareceram tecnicamente empatados dentro da margem de erro da pesquisa, de três pontos porcentuais. De lá para cá, o prefeito oscilou negativamente 4 pontos, enquanto Boulos oscilou 1 ponto para cima. Esta é a primeira pesquisa do instituto divulgada após o início oficial das campanhas e da realização dos primeiros debates entre eles. O penúltimo levantamento, há duas semanas, foi divulgado antes do debate na TV Band, o primeiro da corrida eleitoral. Paraná Pesquisas: Nunes tem 24,1%, Boulos, 21,9% e Marçal, 17,9% A mais recente das pesquisas, divulgada nesta sexta-feira, 23, o levantamento do instituto Paraná Pesquisas mostrou os três principais candidatos próximos uns dos outros. Nunes registrou 24,1% das intenções de voto, em empate técnico com Boulos, que somou 21,9%. Marçal empatou tecnicamente com o deputado federal, uma vez que apareceu com 17,9% e a margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos porcentuais.

Em relação ao levantamento anterior, feito no início do mês, Nunes oscilou 1 ponto para baixo, Boulos recuou 1,3 ponto porcentual, enquanto Marçal subiu 5,4 pontos.