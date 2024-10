Pesquisa Real Time Big Data em Manaus: Alberto Neto e David Almeida têm 44% cada no segundo turno

A dois dias do segundo turno das eleições 2024, pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre o cenário eleitoral em Manaus (AM) aponta para um empate numérico entre o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL, e o atual prefeito da cidade, David Almeida, do Avante. Neto e Almeida registram 44% de menções cada um no cenário estimulado. Os indecisos somam 6%, e outros 6% pretendem votar branco ou nulo.

O instituto Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores de Manaus entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue o protocolo AM-09064/2024.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) Foto: Antonio Pereira/Prefeitura de Manaus e Mário Agra/Câmara dos Deputados

Em relação à rodada anterior do instituto, Alberto Neto oscilou um ponto para cima e Almeida, dois para cima. Os dados indicam um cenário estável, com variação numérica dentro da margem de erro.

PUBLICIDADE Convertendo os votos totais para votos válidos, ou seja, excluindo-se do cálculo os votos em branco e nulos e indecisos, o deputado federal do PL e o atual mandatário da capital do Amazonas empatam numericamente, com 50%. O cálculo de votos válidos é utilizado pela Justiça Eleitoral para declarar o vencedor do pleito. David Almeida é prefeito de Manaus desde 2021 e ex-deputado estadual, cargo que exerceu de 2007 a 2019. Entre maio e outubro de 2017, assumiu interinamente o governo estadual. Alberto Neto, por outro lado, está em seu primeiro mandato como deputado federal.