Quem é Eduardo Pimentel, eleito prefeito de Curitiba no segundo turno das eleições 2024

Além disso, Eduardo Pimentel atuou no serviço público como suplente de deputado estadual em 2010 e como diretor agrocomercial das Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa/PR). Empresário de 40 anos, o prefeito eleito é formado em Administração e possui pós-graduação em Agronegócios.

Pimentel vem de uma família com tradição política; ele é neto do ex-governador Paulo Pimentel. Autodeclarado de centro-direita, buscou, ao longo da campanha, dialogar com eleitores das vertentes “de esquerda, centro e direita”. Para se contrapor a Cristina Graeml, enfatizou a importância da “gestão” e, em suas redes sociais, associou a adversária ao improviso, à inexperiência e à segregação ideológica.