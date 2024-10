Ricardo Nunes é lembrado por gestão e Guilherme Boulos, por ‘invasões’, diz pesquisa Datafolha

Segundo pesquisa do Datafolha sobre o cenário eleitoral de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) possui mais menções positivas do que negativas. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), adversário do emedebista no segundo turno, enfrenta o cenário inverso, com mais comentários negativos a seu respeito do que positivos.

PUBLICIDADE O instituto questionou qual a primeira ideia que vem à mente dos entrevistados ao pensarem no prefeito e no deputado federal. Ao lembrar de Ricardo Nunes, 45% das citações são positivas, enquanto 35% são negativas. São 11% as menções neutras ao chefe do Executivo, além de 5% que não lembram de “nada” e 5% que não souberam responder. Quanto a Guilherme Boulos, as menções negativas somam 43%, superando as positivas, citadas por 36%. São 9% as menções neutras ao candidato do PSOL, além de 6% que não lembraram de “nada” em específico” e 6% que não souberam responder.

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), candidatos à Prefeitura de São Paulo, durante debate eleitoral promovido pelo 'Estadão' em parceria com a TV Record no sábado, 19 Foto: Werther Santana/Estadão

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-05561/2024. Os dados foram divulgados pelo jornal Folha de S.Paulo nesta terça-feira, 22.

Entre as menções positivas a Nunes, destacam-se as relacionadas aos feitos da atual gestão. Do porcentual de 45% que citaram atributos favoráveis ao prefeito, são 5% os que afirmam que o candidato do MDB, se reeleito, trará “melhoria” para a cidade, enquanto 4% dizem que o prefeito deve permanecer no cargo para “continuar o trabalho”. Outros 5% qualificam a administração municipal como um “bom trabalho”.

A rejeição de Guilherme Boulos também favorece a avaliação da imagem de Ricardo Nunes. Entre as menções positivas ao prefeito, são 4% os que dizem que votarão no emedebista por “falta de opção” diante de um concorrente no qual não querem votar.

Do porcentual de 35% de imagens negativas associadas a Nunes, as respostas mais representativas, numericamente, são as de que o emedebista fez uma “gestão ruim” (6%) e “não fez nada” para a cidade (3%). Dessa forma, os atributos negativos relacionados a Nunes também envolvem a administração municipal.

Das menções positivas a Boulos, a mais representativa, numericamente, é a de que o candidato do PSOL simboliza uma “chance de mudança” (6%). Entre as imagens negativas relacionadas ao deputado federal, sobressai a menção de que o parlamentar é um “invasor” de propriedades (5%).