Fortaleza: eleitores que votaram em branco poderiam ter mudado resultado

BRASÍLIA – Eleitores que votaram branco (24.415), nulo (43.509) ou se abstiveram (280.329) em Fortaleza poderiam mudar o resultado do pleito no segundo turno na capital cearense, onde a diferença entre o triunfante Evandro Leitão (PT) e o derrotado André Fernandes (PL) foi de apenas 10.838 votos.

Esse cenário é único se comparado com as últimas três eleições na cidade, quando os votos brancos acabaram menores que a vantagem do ganhador no segundo turno.

Evandro Leitão (à esq.) enfrentou André Fernandes (à dir.) no segundo turno em Fortaleza. Foto: Junior Pio/Alece e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Em 2020, José Sarto venceu o ex-deputado federal Capitão Wagner (à época no PROS) por 43.760 votos, enquanto 35.081 pessoas votaram branco, 77.798 votaram nulo, com 414.959 abstenções. Evandro Leitão (PT) venceu a disputa pela prefeitura em Fortaleza contra André Fernandes (PL) por pouco mais de 10.838 votos, número menor que o total dos votos brancos (24.415), dos votos nulos (43.509) e das abstenções (280.329).

Já em 2016, Roberto Claudio (PDT) teve 90.396 votos a mais que Capitão Wagner (à época no PR). O número é maior que os votos brancos (26.453) e nulos (83.991), mas menor que as abstenções (314.915).

Na primeira vitória de Claudio, em 2012, a diferença entre ele e Elmano de Freitas (PT) foi de 74.172 votos Votaram branco 33.782 pessoas, 83.193 mil fortalezenses votaram nulo e 268.138 eleitores se abstiveram.

A vitória de Leitão é significativa para o PT. Fortaleza é a quarta maior cidade do Brasil e a maior do Nordeste. Além disso, foi a única capital em que a sigla venceu neste ano. Em 2020, a sigla tinha feito o pior resultado na sua história, quando não venceu em nenhuma capital.

“Linda vitória na maior capital do Nordeste”, celebrou a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ela parabenizou Evandro; o ministro da Educação, Camilo Santana; o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães e a militância petista pelo resultado.