Bem, é isso que importa para Guilherme Boulos (PSOL), que lidera com apoio de Lula e com 22% na Quaest, e também para Nunes (MDB) e Marçal (PRTB), empatados em 19% e disputando a marca de Bolsonaro, mas sem se matarem por ela. Datena (PSDB) está num mato sem cachorro e num partido sem líder e Tabata Amaral (PSB) conta com a força do ex-tucano Geraldo Alckmin e com o espólio eleitoral do partido que comandou o Estado de São Paulo por duas décadas.

Isso, porém, é um detalhe na campanha, que entra nesta sexta-feira no ar, ou seja, no rádio e na televisão, com Nunes dispondo de um latifúndio e Marçal sem um metro quadrado, ou um segundo, mas manipulando muito melhor, e com muito mais cara de pau, a internet. Inclusive usando um homônimo do líder da disputa, Guilherme Boulos, para carimbá-lo como “aspirador de pó”. Doloso ou culposo, é crime, além de imoral, indecente, sujo.

Se padrinhos, número de partidos e tempo de TV e rádio fizessem milagre, Alckmin teria trabalhado no Planalto e morado no Alvorada e o “outsider” e “antissistema” Bolsonaro nunca teria passado por lá. É uma lição que partidos tradicionais, como MDB, aparentemente não aprenderam, mas o “outsider” e “antissistema” Marçal trabalha muito bem. Na entrevista à Globonews, por exemplo, falou uma, duas, três ou sei lá quantas vezes em “esses políticos” e “não sou político”, além de desdenhar as ligações do PRTB com o PCC com um descuidado: “para que partidos?”