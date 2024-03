Com Cid preso, há uma espécie de bolão sobre qual é a real trama dos áudios para virarem uma nova “Vaza Jato”. Mauro Cid participou de um conluio pró-Bolsonaro para derrubar sua delação premiada e desacreditar as investigações? Ou, ao contrário, caiu numa armadilha bolsonarista e fez o “desabafo” sem saber que estava sendo gravado? Antes de qualquer conclusão ou certeza, a tese mais forte é de que ele caiu numa armadilha, pelo motivo, puro e simples, de que ele é o grande e único a perder, e a perder muito, com os áudios. Voltou a ser preso, está para ficar sem todos os benefícios da delação, é sujeito a dezenas de anos de prisão e, acima de tudo, arrasta sua mulher e o próprio pai, general Mauro César Cid, para o buraco. Lembram da foto do general participando do contrabando de joias para vender nos EUA?

Por enquanto, a suposição dos investigadores é que, depois de meses convivendo sem reação à montanha de falas, dados, informações e provas, Bolsonaro e seus assessores articularam um contra-ataque, que começa com os áudios de Mauro Cid denunciando vícios e pressões no processo e teria um novo grande momento com o depoimento do almirante Almir Garnier, o único dos três comandantes militares a compactuar com o golpe de Estado e, agora, também o único a ser investigado. Cid desmentindo o que delatara, Garnier tentando demolir as versões tanto de Cid quanto do general Freire Gomes e do brigadeiro Carlos Baptista Jr. Ou seja: o objetivo seria confundir tudo, jogar a sociedade contra a PF e o Supremo – como já tentam desde o início – e virar o jogo, como ocorreu no pós-Lava Jato. Moraes viraria vilão e Bolsonaro, a vítima. Querer, eles até querem, mas cola? A PF não é boba e não vai querer um “novo depoimento” de Garnier, que teve a chance da falar e se calou no primeiro.

Se os benefícios de Cid, o filho, estão virtualmente cancelados, há dúvidas sobre o destino da sua delação, inclusive porque Bolsonaro e os investigados tentarão anular o que ele disse, sob alegação de que a delação foi obtida sob pressão, constrangimento, blábláblá. Isso, porém, não preocupa a PF nem Moraes, que têm montes de provas concretas em todos os inquéritos envolvendo Bolsonaro e Cid, inclusive no principal, sobre o golpe. Os responsáveis pelas investigações, inclusive, estão convencidos de que Cid não contou tudo o que sabe, tentando se limitar a confirmar o que eles já sabiam, principalmente, pela quebra de sigilo de seus celulares. Foi neles, por exemplo, que foi encontrada uma das minutas de golpe. No telefone do ajudante de ordens do então presidente?!

Por fim, os áudios de Mauro Cid revelam mágoa e irritação com os velhos companheiros de governo, em especial com o ex-chefe, a quem serviu com uma vassalagem e uma imprudência jamais vistas. Daí a sua lembrança: enquanto ele, Cid, perdeu tudo, a carreira, a liberdade e jogou a família no meio, Bolsonaro se deu bem. Cid está num inferno, descartado por Moraes, pela PF e por Bolsonaro. E, afinal, quem foi seu algoz, que fez dele gato e sapato em todos esses crimes? O cara do “Pix de milhões”.