Elmano de Freitas, do PT, é eleito governador do CE

Elmano de Freitas, do PT, foi eleito neste domingo, 2, governador do Ceará para os próximos quatros anos. Ele vai substituir o atual governador, Camilo Santana (PT), que foi eleito senador, a partir de 1º de janeiro de 2023.

Com 95,99% das urnas apuradas, às 21h39, o empresário recebeu 2.686.968 votos, o que representa 53,75% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Capitão Wagner (União Brasil), com 1.601.825 votos. O terceiro colocado, apoiado por Ciro Gomes (PDT), Roberto Cláudio, somou 703.600 votos.

As pesquisas eleitorais apontavam um possível segundo turno no Ceará. Deputado estadual, o governador eleito tem 52 anos e foi oficialmente lançado como candidato em julho, por Camilo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que marcou o fim da ligação com o PDT.

Líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará, Elmano foi candidato às prefeituras de Fortaleza, em 2012, e de Caucaia, em 2020. Ele perdeu nas duas tentativas. A candidatura é uma coligação com PT, PC do B, PV, PP, MDB, PRTB, PSOL, Rede e Solidariedade.

Veja votos dos candidatos a governador do Ceará:

Capitão Wagner (União Brasil): 1.601.825 (32,05%)

Roberto Cláudio (PDT): 703.600 (14,08%)

Chico Malta (PCB): 2.907 (0,06%)

Serley Leal (UP): 1.852 (0,04%)

Zé Batista (PSTU): 1.471 (0,03%)

Brancos -167.107 votos (3,10%)

Nulos - 239.391 votos (4,45%)

