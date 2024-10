Em Guarulhos, Lucas Sanches disputa sem padrinho político e Elói Pietá tem ‘apoio rancoroso’ do PT

Sanches é comparado nos bastidores ao empresário Pablo Marçal (PRTB), que ficou em terceiro na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O postulante até recebeu o apelido de “Marçal de Guarulhos” por conta do intenso uso das redes sociais e de discursos “antissistema”. Outra semelhança com o ex-coach é o fato de ter concorrido sem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar de Sanches ser do seu partido, o ex-presidente optou por apoiar o deputado estadual Jorge Wilson, o “Xerife do Consumidor”, que ficou em terceiro na disputa, com 20,12% dos votos.

Antiga liderança do PT, o ex-prefeito Pietá deixou a sigla após desavenças internas. O Partido dos Trabalhadores, que concorreu na cidade com o deputado federal Alencar Santana, chegou a liberar a militância para escolher o candidato preferido no segundo turno e fez uma nota classificando a postura de Pietá como “traição”.