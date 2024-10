‘Marçal de Guarulhos’: Uso intenso de redes e discurso antissistema dão apelido a Lucas Sanches

Para Caio Barbosa, doutor em ciência política pela USP, o apelido tem sentido. “Sanches alinha o uso das redes sociais para fazer barulho com um populismo antissistema, um discurso contra a esquerda. E deu certo. Conseguiu atrair o eleitorado bolsonarista e ir além”, avaliou à Coluna do Estadão.

Sanches e Marçal foram candidatos sem apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em Guarulhos, embora o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tenha bancado a candidatura própria do partido, Bolsonaro apoiou Jorge Wilson (Republicanos), o Xerife do Consumidor, que encerrou sua participação em terceiro lugar.

Nos debates, Lucas adota uma postura combativa que era vista em Marçal. Esse tom incisivo também era visto nas aparições de Marçal durante os encontros promovidos pela imprensa, em que os candidatos se confrontavam. Sanches, por exemplo, frequentemente fazia gestos direcionados às câmeras, destacando o número de seu partido, num gesto que lembrava o característico “faz o M”, popularizado pelo ex-coach.

Sanches e o influenciador apresentam divergências quanto ao peso político que terão depois do período eleitoral. Marçal corre o risco de se tornar inelegível, especialmente depois de divulgar um laudo falso às vésperas do primeiro turno que acusava Guilherme Boulos (PSOL) de ter sido internado após ter feito uso de cocaína. O candidato do PL, no entanto, caso vença o pleito, terá o futuro político guiado pelo próprio resultado da gestão, na avaliação de Barbosa.