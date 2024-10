PT faz nota rancorosa e evita declarar apoio a Elói Pietá em Guarulhos

Em conversa com a Coluna, Elói diz ter ficado “surpreso” com a nota da executiva municipal do partido que menciona uma “traição”. Apesar de a cúpula do PT ter rejeitado sua candidatura, um dos motivos que o levou a trocar de sigla, Elói diz que petistas ligados a sindicatos continuam ao seu lado e poderão participar de um eventual governo. “Mas só quem sempre esteve ao meu lado, integrantes da cúpula do PT não têm espaço”, afirmou.

No começo deste ano, a Coluna do Estadão mostrou que o ex-prefeito de Guarulhos havia pedido a desfiliação do PT após reclamar da falta de democracia na legenda. “O partido Republicano dos Estados Unidos está mais democrático do que o PT em Guarulhos, porque lá filiados e simpatizantes votam entre vários candidatos e aqui os filiados foram proibidos de votar”, afirmou. “Ajudei a criar o PT na cidade há 46 anos. Fui secretário geral nacional. Eu não mudei o que sou e o que penso.”

Após ficar fora do segundo turno e constatar que errou ao apostar na candidatura do deputado federal Alencar Santana à prefeitura de Guarulhos este ano, o PT reclamou e transferiu a culpa do fracasso a Pietá, mesmo sem mencioná-lo diretamente. “Enfrentamos o desafio interno, com a crise política que culminou na traição e transferência de uma, até então, liderança do nosso partido”, afirma a nota do partido. “Aquele que um dia esteve em nossas fileiras, se filiou ao Solidariedade, partido declaradamente de oposição ao governo Lula, hoje está no segundo turno, aderindo a um projeto de centro-direita”, aponta a nota do PT-Guarulhos, em referência a Elói Pietá.

Apesar da decisão da executiva municipal, outros líderes do PT ainda não manifestaram apoio formal a essa decisão. Kiko Celeguim (PT-SP), presidente do diretório estadual da sigla em São Paulo, elogiou Elói, reconhecendo-o como “um grande prefeito” e avalia que outros integrantes do partido seguirão a orientação de Guarulhos. “Eu não conheço nenhum membro do PT que defenda o contrário disso. Particularmente, apoio o Elói Pietá. É uma liderança progressista e está ali enfrentando aquilo que há de pior em Guarulhos: um movimento político de extrema direita baseado numa liderança que se construiu sem formulação política”, disse à Coluna.