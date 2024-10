Entenda os casos recentes de venda de sentenças no País

BRASÍLIA – Nos últimos quatro meses, oito desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT), do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ-MS) e do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foram afastados por suspeitas de venda de sentenças. Segundo as investigações, os casos apontam a influência externa de terceiros nas Cortes dos três Estados.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) que decidiu afastar desembargadores investigados por suspeita de venda de sentenças Foto: Roberto Jayme/AE

Vendas de decisões beneficiavam propriedades rurais no MS, aponta investigação

Nesta quinta-feira, 24, a PF deflagrou a Operação Ultima Ratio, que apura um suposto esquema de vendas de sentenças judiciais no TJ-MS.

O STJ afastou cinco desembargadores suspeitos de participarem do esquema. São eles: Vladimir Abreu da Silva, Alexandre Aguiar Bastos, Sideni Soncini Pimentel, Marcos José de Brito Rodrigues e Sérgio Fernandes Martins. O último é o atual presidente do Tribunal sul-mato-grossense. O Estadão procurou os cinco desembargadores, mas não obteve retorno.

Segundo a Receita Federal, que auxiliou na investigação, o esquema envolvia a atuação de lobistas, advogados, servidores e filhos de autoridades. O Fisco apontou também que os desembargadores teriam vendido decisões favoráveis a donos de propriedades rurais milionárias.

Receita detalha fluxo sob suspeita na Operação Ultima Ratio Foto: Receita Federal

Conversas em celular de advogado morto revelou suposto esquema no MT

Nesta terça-feira, 22, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu manter afastado o juiz Ivan Lúcio Amarante, da Comarca de Vila Rica, em Mato Grosso. Ele é um dos magistrados que supostamente estão envolvidos no esquema de venda de sentenças no TJ-MT.

No início de agosto, o então corregedor nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, já havia afastado os desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho. Servidores do tribunal também estão na mira da investigação. O Estadão procurou as defesas dos magistrados, mas não obteve retorno.

Os desembargadores Sebastião de Moraes Filho e João Ferreira Filho Foto: TJMT/Reprodução

Os dois estão sendo investigados por, supostamente, atuarem em casos patrocinados por Zampieri. Segundo os áudios do celular do advogado, encontrado ao lado do corpo dele, os desembargadores recebiam presentes e propinas em vez de se declararem impedidos para julgarem os processos.

Outra peça importante para a investigação é uma conversa entre o advogado Carlos Naves de Resende e Luciano Polimeno, uma parte interessada em uma disputa judicial sobre 224 hectares de terra, divididos em duas glebas. Nos áudios, gravados por Carlos Naves, Polimeno diz que “comprou” Sebastião para obter uma decisão favorável a seus interesses no litígio.

Em outro áudio, entregue à corregedoria do TJ-MT, Sebastião reage ao ser confrontado sobre as acusações de venda de sentenças: “Eu sou magistrado, não faço acordo, mas que f...”.

Suposta venda de habeas corpus a traficante afastou desembargador de SP

O desembargador Ivo de Almeida Foto: Daniela Smania/TJSP

Em junho, o ministro Og Fernandes, relator da investigação da Operação Churrascada no STJ, pediu a prisão de Moraes Neto, atendendo um pedido da PF. O advogado ficou foragido até setembro, quando foi preso. Nesta quarta-feira, o ministro do STF Dias Toffoli pediu a soltura dele argumentando que houve constrangimento ilegal na ordem de Fernandes.

“Não se nega a gravidade das supostas condutas objeto da investigação instaurada contra o paciente (Moraes Neto). Nada obstante, por mais graves e reprováveis que elas sejam, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar”, disse Toffoli.

As diligências da Operação Churrascada continuam em fase de investigação. Terminada esta etapa, a PGR deve apresentar um parecer e o STJ julgará o caso. O Estadão procurou a defesa do desembargador Ivo de Almeida, mas não obteve retorno.