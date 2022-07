‘Estadão’ e Rádio Eldorado lançam podcast sobre o cenário eleitoral

O Grupo Estado estreia na próxima segunda-feira o podcast Eleição na Mesa – um conteúdo semanal com análises e notícias sobre o cenário eleitoral deste ano. Colunistas do Estadão e da Rádio Eldorado, além de convidados, vão debater bastidores e os principais acontecimentos das disputas pelo País. O podcast será transmitido em vídeo pelos perfis do Estadão nas redes sociais.

As análises serão comandadas pelos colunistas Eliane Cantanhêde e Felipe Moura Brasil. Completam a mesa as jornalistas Beatriz Bulla e Adriana Ferraz, que se dividirão na mediação dos debates. O primeiro convidado será o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Fernando Abrucio.

'A cobertura eleitoral é a ‘Copa do Mundo’ do jornalismo político', afirmou Felipe Moura Brasil. Foto: Roberto Stuckert Filho/PR

As gravações do podcast serão às segundas-feiras, às 11h. Após a exibição, o material ficará disponível nas principais plataformas, como Spotify, Deezer, Amazon, Apple e Google Podcasts, além do YouTube.

“Abrir a semana é um diferencial, ajuda a dar termômetro, apontar tendências e colocar o espectador em linha com o que está acontecendo. Com o acréscimo de oferecer informação de qualidade, análise consistente e um cardápio plural de entrevistas”, disse o editor de Jornalismo e diretor artístico da Rádio Eldorado, Emanuel Bomfim. “Acreditamos que pode se cristalizar como referência em meio à poluição opinativa de uma época eleitoral.”

O programa em áudio e vídeo será dividido em três blocos, com duração de 20 minutos cada. Além da análise do assunto que mais movimentou a semana, o conteúdo vai contemplar também um debate sobre o que há de novo no campo das pesquisas eleitorais e uma avaliação da temperatura das redes sociais.

Os apresentadores farão ainda uma breve compilação semanal de memes, jingles e boatos que circularam nas redes. Ao fim do programa, o entrevistado também participa de um quadro de apostas sobre os temas que devem ganhar destaque no período.

“A cobertura eleitoral é a ‘Copa do Mundo’ do jornalismo político, quando cada lance de comoção nacional exige análise, replay e tira-teima. Estou muito animado para o Eleição na Mesa, o nosso podcast que também é vídeo. Aqui, a gente toca a bola com serenidade e reflexão”, afirmou Felipe Moura Brasil.

Para Eliane Cantanhêde, em tempos de “polarização feroz, fake news e ameaças”, o remédio é mais informação para que as pessoas possam decidir melhor. “Vamos discutir as notícias quentes, rechaçar as ameaças, analisar as pesquisas e ouvir quem acompanha de perto, ou de dentro, o eletrizante processo eleitoral brasileiro”, disse. “É um prazer e um orgulho trabalhar com essa superequipe, analisando e criticando os fatos com firmeza, sem jamais brigar com a notícia ou favorecer um dos lados.”

O podcast faz parte de um conjunto de iniciativas do Estadão para a cobertura das eleições – entre elas, o Agregador de Pesquisas eleitorais, a série de reportagens Agenda Estadão, a ferramenta de mapas de votação Geografia do Voto, o blog Timeline e a newsletter Política & Eleições.