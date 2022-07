EUA avaliam reagir a ofensiva de Bolsonaro contra urnas eletrônicas

BRASÍLIA – O governo Joe Biden avalia divulgar uma declaração oficial de confiança nas instituições democráticas brasileiras, um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro lançar dúvidas sobre a lisura das eleições. A reação dos Estados Unidos deve sair por Washington e não por meio da Embaixada em Brasília.

O tom será o mesmo de pronunciamentos anteriores. Por meio de discursos do presidente Joe Biden e de recados de enviados da Casa Branca e do Departamento de Estado ao Brasil, o governo norte-americano já manifestou “total confiança” nas instituições brasileiras em promover eleições livres e justas. Segundo eles, o sistema de votação eletrônica é seguro e confiável.

Presidente Jair Bolsonaro em discurso contra urnas eletrônicas no Palácio da Alvorada diante de grupo de 70 diplomatas estrangeiros Foto: Clauber Cleber Caetano / PR

Em junho, quando viajou a Los Angeles para a Cúpula das Américas e se reuniu em privado com Biden, Bolsonaro pediu ajuda ao norte-americano para enfrentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à Presidência da República, segundo a agência Bloomberg. O presidente sugeriu que Lula seria um entrave a interesses americanos. O governo brasileiro negou o pedido. A Casa Branca não se afirmou que Bolsonaro prometeu respeitar o resultado, durante a conversa com Biden.

A embaixada norte-americana enviou o encarregado de negócios Douglas Koneff para assistir à apresentação de Bolsonaro, feita a cerca de 70 diplomatas de todo o mundo. Ele confirmou presença de última hora e era um dos únicos chefes temporários de embaixadas convidados ao Palácio da Alvorada. Koneff também assistira, em maio, a uma apresentação sobre a segurança das urnas eletrônicas promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Pré-candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro usou o Palácio da Alvorada e a estrutura do governo para repetir suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e a segurança das urnas eletrônicas. Foto: Reprodução/Estadão

Orientados por seus governos, embaixadores em Brasília mantiveram discrição sobre o encontro e suas impressões a respeito do discurso de Bolsonaro. Agora, como já houve tempo de os diplomatas relatarem o ocorrido, por telegramas ou telefonemas, às respectivas capitais, a postura começou a mudar. Ao Estadão, embaixadores afirmaram que Bolsonaro não sustentou sua argumentação em provas cabais de fraude e, portanto, não conseguiu convencê-los sobre a fragilidade da votação no País.