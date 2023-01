Extremistas derrubam policial do cavalo e agridem a pauladas; veja vídeo

BRASÍLIA – Extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro agrediram policiais militares do Distrito Federal. Em um vídeo, é possível ver um deles sendo derrubado do cavalo e sendo agredido com pauladas.

Terroristas golpistas bolsonaristas começaram a agredir policiais militares do Distrito Federal. Nesta imagem, vemos um deles sendo derrubado do cavalo na base da paulada e sendo agredido em seguida. pic.twitter.com/XS8HCimE02 — William De Lucca (@delucca) January 8, 2023

A Praça dos Três Poderes foi tomada pelo vandalismo. Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto na tarde deste domingo, 8, em um ato que pede intervenção das Forças Armadas e a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram os prédios públicos, depredando tudo por onde passaram. Os extremistas chegaram ao terceiro andar do Planalto, onde fica o gabinete do presidente da República.

Os poucos policiais que estavam na Praça dos Três Poderes fizeram disparos de gás de pimenta para tentar conter os radicais. A ação não conseguiu impedir que os três principais prédios da República fossem invadidos e ocupados.

Mesmo com a crise instalada na Esplanada, a Política Militar do Distrito Federal continuou permitindo que manifestantes transitem livremente pela área, sem nenhum tipo de restrição. Após extremistas furarem o bloqueio invadirem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, parte dos policiais abandonou as barreiras de segurança. Um grupo foi flagrado comprando água de coco em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.