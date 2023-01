Policiais do DF abandonam barreira e compram água de coco enquanto manifestantes invadem STF

BRASÍLIA – Mesmo com a crise instalada na Praça dos Três Poderes, a Política Militar do Distrito Federal continua permitindo que manifestantes transitem livremente pela área, sem nenhum tipo de restrição. Após extremistas furarem o bloqueio invadirem o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, parte dos policiais abandonaram as barreiras e compravam água de coco em frente à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.

Acabo de chegar à Esplanada dos Ministérios. Mesmo com a crise instalada na Praça dos Três Poderes, a PM do Distrito Federal continua permitindo que os bolsonaristas transitem livremente pela área, sem nenhum tipo de restrição. Não há barreiras. Acompanhe pelo @Estadao pic.twitter.com/YyKFWAMMW5 — Weslley Galzo (@weslley_galzo) January 8, 2023

Policiais do DF abandonam barreiras enquanto extremistas invadem e depredam STF, Congresso e Planalto

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que “determinou que todo o efetivo da PM atue, firmemente, para que restabeleça a ordem com a máxima urgência”. Disse ainda que “criminosos não sairão impunes”. O secretário não está no País – foi para Orlando (EUA), onde também está o ex-presidente Jair Bolsonaro.

É inconcebível a desordem e inaceitável o desrespeito às instituições. Determinei que todo efetivo da PM e da Polícia Civil atue, firmemente, para que se restabeleça a ordem com a máxima urgência. Vandalismo e depredação serão combatidos com os rigores da lei. — Anderson Torres (@andersongtorres) January 8, 2023

Os invasores pedem a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, intervenção das Forças Armadas e a volta de Bolsonaro ao poder, mesmo sem respaldo na Constituição.

Políticos criticaram o governo do Distrito Federal por não agirem firmemente contra os invasores extremistas. A presidente do PT, Gleisi Hoffman, disse que o governo do DF foi “irresponsável”. “Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer”, afirmou.

Governo do DF foi irresponsável frente à invasão de Brasília e do Congresso Nacional. É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses. Governador e seu secretário de segurança, bolsonarista, são responsáveis pelo que acontecer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 8, 2023

O deputado federal Guilherme Boulos publicou um vídeo em que policiais filmavam a invasão do Congresso em vez de agir. “PM do DF permitiu absurdamente a entrada de bolsonaristas no Congresso Nacional e a aproximação ao Palácio do Planalto. Os golpistas, com ou sem farda, têm que ser responsabilizados e presos!”, escreveu.