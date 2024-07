Nada disso parece impressionar nosso justificador geral de abusos internacionais. Para ele é mais fácil colocar na conversa um suposto erro dos EUA ao invés de condenar os aiatolás. Aliás, desde quando um equívoco de um país pode ser utilizado para justificar um equívoco de outro? Nos EUA é possível protestar contra a pena de morte e ir dormir em casa. No Irã, a polícia prende e pode matar quem protesta contra o uso obrigatório do hijab, o véu mulçumano, sobretudo se for uma mulher.

Ainda nesta mesma semana, nosso “justificador geral de autocratas com quem concorda ideologicamente” resolveu amaciar para a seguinte frase do ditador Nicolas Maduro: “O destino da Venezuela no século 21 depende da nossa vitória em 28 de julho. Se não quiserem que a Venezuela caia em um banho de sangue civil fratricida, produto dos fascistas, garantamos o maior êxito”. Nosso justificador tentou uma acrobacia retórica para atenuar a ameaça de banho de sangue feita por Maduro: “Mas eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, que ele estava se referindo a longo prazo, luta de classes, coisas desse tipo, coisa que, de qualquer maneira, não deveria falar”, disse, dando ares sociológicos à truculência explícita.

Outro que resolveu relativizar os excessos do amigo Maduro foi o presidente Lula. Segue a frase do chefão petista: “Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer com Nicarágua? Por que eu vou querer com a Argentina? Eles que elejam os presidentes que quiserem”, afirmou o presidente, que convenientemente se esqueceu que pediu apoio a Maduro nas eleições de 2013, foi contra Milei no pleito argentino, e de vez em quando solta suas farpas contra os EUA. De qualquer maneira, antes de ser condescendente com Maduro, Lula e Amorim deveriam visitar os campos de refugiados em Boa Vista, Roraima, e conversar com as vítimas de um regime que obrigou a milhões a abandonarem seu país Natal para fugir da fome e da miséria. Fica a dica.

Mas parece não haver limites para a estratégia de amparar os autoritários poderosos. Na mesma conversa com Dae Baer, Amorim ainda arrumou tempo de justificar outra matança. Alegou que a invasão russa na Ucrânia pode ter explicações histórias. Aliás, o rigor que Lula e Amorim têm com Israel, que de fato comete crimes de guerra, em geral é deixado de lado se o abusador é um déspota amigo, seja Putin ou Maduro. Amorim, pelo menos, levou uma invertida imediata no sentido de que muitas vezes a história é usada como argumento para evitar a quebra de leis. Fica a lição para a turma que adora mandar os adversários “estudar a história”.