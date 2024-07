Durante a reunião desta terça, realizada no Palácio do Planalto, representantes da indústria de alimentos anunciaram investimentos de R$ 120 bilhões no País entre 2023 e 2026. Do montante, R$ 75 bilhões serão destinados à construção de novas fábricas, incluindo ampliação e modernização de plantas já existentes. Outros R$ 45 bilhões serão aplicados em pesquisa e inovação.

Em meio à pressão no câmbio, Lula afirmou que o “povo mais pobre não compra dólar, compra comida”. As declarações ocorrem duas semanas após o presidente ter sido alertado por Haddad e por economistas do governo federal sobre o impacto de suas falas no aumento do preço do dólar e o reflexo da variação cambial nos índices de inflação.