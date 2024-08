Em respeito ao presidente, os seus assessores e fãs políticos também devem evitar uso de tecnologias como GPS, Waze, Google Maps e tantos outros aplicativos que ajudam na orientação nas cidades e estradas. Afinal, foram preciso caríssimos foguetes para que tais tecnologias fossem viáveis.

Nada também de checar WhatsApp, Instagram, com suas redes sustentadas por satélites. Orientem as crianças a nunca mais assistirem ou produzirem vídeos com dancinhas de Tik Tok. Devem voltar a escrever cartas e comprar as revistas de fofoca em papel - como a Contigo, lembram-se? Transações bancárias por celular precisam ser evitadas. É preciso voltar aos bancos e enfrentar longas filas. E espere, semanas, para que as transações sejam efetivadas, porque antigamente as tecnologias espaciais já eram utilizadas pelas instituições bancárias para as compensações. Em resumo, nunca mais faça ou receba um Pix.

Não escutem mais suas músicas preferidas no Spotfy! Voltem ao vinil, nesse caso, uma opção mais elegante. Reuniões online? Esqueçam. Encontrem-se presencialmente. Vão de carros antigos porque hoje os aviões e mesmo os automóveis mais modernos utilizam tecnologia sideral. Há ainda uma série de benefícios decorrentes da exploração espacial na medicina, na purificação de água, nos sistemas educacionais e uma série de outras coisa que se deve abandonar caso apliquemos com rigor a doutrina Lula enunciada no evento no Ceará.