No atual governo Haddad-Lira, e talvez Roberto Campos, no Banco Central, o presidente Lula não tem muito o que fazer. O ministro da Fazenda busca liderar o processo de equilíbrio das contas públicas e volta do crescimento - ainda não sabemos se será bem-sucedido. O presidente da Câmara exerce seu poder na expansão contínua do quinhão congressual do orçamento e na distribuição de cargos estratégicos para seus aliados nos ministérios. Campos e a diretoria do BC operam a taxa de juros para segurar a inflação.

Além disso, com minoria no Congresso, não há possibilidades de mudanças legislativas que possam fazer avançar pautas históricas do movimento que Lula representa. Hoje, o governismo não tem forças nem mesmo para indicar as presidências das comissões mais importantes da Câmara, como a de Constituição e Justiça e Educação, nas mãos dos ultra oposicionistas e abnegados bolsonaristas, Caroline de Toni e Nikolas Ferreira.

Lula se aproxima de ditadores, como Maduro e Putin, em busca de um protagonismo no cenário externo Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

PUBLICIDADE Ao presidente Lula tem restado o papel de líder internacional. Mas liderar a quem? A Europa Ocidental e os Estados Unidos estão unidos na condenação à Rússia. Se Lula estivesse desse lado, mesmo sendo o mais democrático, seria apenas mais um na multidão a fazer papel de figurante. Porém, há algo megalomaníaco na nossa atual política internacional. No caso de Gaza, Lula talvez tenha ido longe demais na comparação do banho de sangue que ocorre lá ao metódico e planejado holocausto nazista, o que acabou por ofender até mesmo judeus que são contra o atual governo de Israel. Mesmo na América do Sul, Lula não tem mais tanta força como nos mandatos anteriores. O argentino Javier Milei é quase um antípoda ideológico. O uruguaio Lacalle Pou é de uma centro-direita moderada que quer distância das ideias defendidas pelo Partido dos Trabalhadores. O chileno Gabriel Boric quer trilhar caminho próprio, sem ser tutelado pelos esquerdistas mais velhos e de ideias antigas. Outros países como a China ou a Índia querem liderar, não serem liderados. Restou a Lula circular com os párias. Venezuela, Rússia, são os exemplos mais evidentes. No caso da Rússia, inclusive, oferece a mão amiga a um ditador também responsável pela morte de inocentes. Lula, inclusive, já disse que toda vida é vida, ao se referir às crianças mortas em Gaza pelos israelenses. Já deu alguma declaração sobre crianças ucranianas? Ou elas valem menos por serem protegida por um “exército bem equipado”?

