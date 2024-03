Pesquisador do pós-doutorado no Instituto de Relações Internacionais da USP

O ano de 2023 foi marcado na política externa brasileira pelo slogan “o Brasil voltou”, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esperava encontrar na conjuntura atual o mesmo cenário de 2010, quando terminou o seu segundo mandato. Naquela época, especialistas previam um grande futuro para o Brasil e uma possível transformação do País em potência mundial.

“O Brasil tinha uma situação econômica de crescimento, um cenário de estabilidade, enquanto o mundo passava por uma crise financeira global”, aponta Daniel Buarque, pesquisador do pós-doutorado no instituto de relações internacionais da Universidade de São Paulo (USP) e autor do livro “Brazil’s International Status and Recognition as an Emerging Power: Inconsistencies and Complexities”. “Havia espaço para potências emergentes, se falava muito em um cenário global multipolar. Existia um contexto favorável ao Brasil”, explica o especialista.

A previsão de mudança de status acabou não se concretizando, principalmente por conta da crise econômica e política no Brasil a partir de 2015. “A imagem que se via era mais de instabilidade política, então houve aquele momento de grande esperança de uma maior projeção do Brasil e isso se apagou”, diz Buarque.