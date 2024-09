Muitas evidências indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter tentado permanecer ilegalmente no poder por meio de um golpe de Estado. Não conseguiu o apoio das Forças Armadas e por isso precisou recuar. Além disso, dia 8 de janeiro de 2023, vândalos que esperavam a efetivação desse golpe depredaram parcialmente as sedes dos Três Poderes, o Parlamento, o STF, e o Palácio do Planalto.

Crimes foram cometidos e a punição deveria ser exemplar. Alexandre de Moraes recebeu as atribuições de comandar esse processo e precisava mais do que nunca se mostrar imparcial. Mas deixou a autocontenção de lado. Instaurou censura prévia no Brasil, perseguiu anônimos, calou políticos e jornalistas, numa escalada que levou à proibição do “X” no Brasil, inserindo o País numa lista que inclui China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Rússia e Mianmar – não por acaso países autocráticos ou ditatoriais.

Composta por MC Reaça, um rapper que morreu em 2019 em meio a um escândalo familiar, o hip hop “Suprema Vergonha Nacional” tocava em caixas de som dos trios elétricos da Paulista com a letra que continha o seguinte verso: “O Supremo Tribunal, maior corte do Brasil, virou vergonha nacional da pátria que nos pariu”, entre os que gritavam “ditadura do Judiciário”. Um sintoma de que parte da população brasileiro parece estar a um passo da desobediência civil. Qual seria a solução? Prender cerca de metade de população brasileira?

Na argumentação dos defensores do Supremo, todas as ações tomadas por Alexandre de Moraes são para salvar a democracia – mesmo que o pior já tenha passado há tanto tempo. Mas parecem fechar os olhos para os abusos cometidos e, pior, dão alimento para golpistas se passarem por perseguidos. Politicamente, inclusive, ser considerado injustiçado é um trunfo. Lula que o diga. O tom religioso de tantas falas na avenida Paulista, com citações a Jesus Cristo, corrobora a tese.