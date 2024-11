Assim como Guilherme Boulos, que teve de ser adaptado de político de nicho para representante de centro, Kamala Harris passou por processo semelhante nos EUA. Ela precisou mudar sua “persona” ao se tornar mais rigorosa com a imigração e se afastar das teses identitárias. Não deu certo. No final das contas, o americano considerou que Trump, com todas as suas bizarrices, apresentava um discurso mais condizente com o autointeresse do eleitor (as pessoas sempre, em qualquer tempo, local ou condição, são movidas por interesses egoístas). Temas como fechamento de fronteiras, políticas rigorosas contra imigrantes e mesmo restrições ao mercado livre calaram fundo no americano médio preocupado com as intempéries globais. E, mais importante, Trump apresentou-se como ele próprio, e não como uma armação moderada de estrategistas e marqueteiros para vencer as eleições.

Hoje em dia ser conservador, de direita, não é mais vergonha para um eleitor, seja nos EUA, seja no Brasil. É até mesmo razão de orgulho (há o caso de uma deputada brasileira que foi admoestada numa praia por não ser suficientemente de direita). É com essas novas conjunturas que as forças políticas terão que lidar daqui para a frente. Mas não nos esqueçamos de nossas especificidades. Consolidam-se no Brasil, à diferença dos EUA, três polos distintos: esquerda, centro e direita. Para vencer uma eleição majoritária é preciso conquistar, de maneira grosseira, dois desses campos.

Nesse sentido, erram tanto Boulos, que quer se isolar na esquerda, conforme declarou em entrevista recente, quanto Jair Bolsonaro, que acha que pode vencer apenas com uma direita pura. O Brasil não é os EUA. É preciso saber que existe um eleitor de centro que foge tanto das pautas identitárias da esquerda como das pautas isolacionistas e mesmo preconceituosas da direita. Aqui, ao contrário do nosso vizinho do norte, quem não compõe não leva. Lula está consciente disso. Seu adversário viável mais evidente, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também. Sabem que, no fundo, quem articular melhor as peças do tabuleiro político vence.