Na verdade, para a sobrevivência da esquerda, a nostalgia de se implantar algum tipo de socialismo no Brasil, que sobrevive aqui e ali entre veteranos, acadêmicos e mesmo estudantes, artistas consagrados pela crítica e hoje com baixa vendagem, precisa ser deixada de lado em nome de um capitalismo popular inclusivo. Nos moldes do defendido pelos atuais vencedores do prêmio Nobel de economia, Daron Acemoglu e James Robinson, na bem argumentada obra “Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza”.

Outro dogma que precisará ser deixado de lado é ver o criminoso como uma vítima da sociedade. Quem sofre com a violência é fundamentalmente o mais pobre. Quem tem sua moto e celular roubado em um sinal de trânsito de Fortaleza, por exemplo, não suporta mais o discurso de que o infrator não deve ser rigorosamente punido. Se não rever esse valor serão mais derrotas em série na esquerda. Quem tem ódio à polícia, mesmo com seus abusos, é intelectual, não a população que vê os agentes da segurança atuando na rua como da mesma classe. Fala-se até muito da volta do discurso universal do combate à desigualdade para se alcançar uma sociedade de paz. Mas o eleitor não quer igualdade no andar de baixo, quer também prosperidade. Quer comprar.

Aliás, também contra nossa esquerda, o brasileiro é conservador nos costumes. Massivamente se posiciona de maneira contrária à liberação das drogas e do aborto – e nisso resiste até à tendência mundial da prevalência das liberdades individuais. Também valoriza a família e religião, o que se vê com a força crescente das igrejas evangélicas. Essa posição da população, no vácuo deixado por esquerdistas e mesmo centristas, acaba por se tornar terreno fértil para os políticos populistas de ultradireita.