Filho de Cabral é preso em operação da PF e do MPF no Rio contra contrabando de cigarros falsos

Publicidade

RIO - O filho do ex-governador Sérgio Cabral Filho, José Eduardo Cabral, foi preso na manhã desta quarta-feira, 23, em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF) que mira uma suposta organização criminosa especializada em comércio ilegal de cigarros. De acordo com as investigações, o grupo teria causado prejuízos de cerca de R$ 2 bilhões à União por sonegação de impostos.

“O grupo econômico que suporta a organização criminosa investigada é devedor contumaz da União e possui débito tributário de, aproximadamente, R$ 2 bilhões, segundo informado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional”, diz a PF.

Leia também Bolsonaro volta ao Planalto após 19 dias de reclusão

A 3ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro expediu 27 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de busca e apreensão. Além dos mandados, ordens de bloqueio, sequestro e apreensão de bens, avaliados em cerca de R$ 300 milhões, foram emitidas. Dentre os ativos apreendidos, estão imóveis, veículos de luxo, criptomoedas, dinheiro em espécie, valores depositados em contas bancárias, entre outros. Ao menos 300 policiais federais participam da operação.

A defesa de José Eduardo ainda não foi localizada pela reportagem.

Batizada de Smoke Free, a operação da PF com o MPF contou com apoio da U.S. Homeland Security Investigations (HSI), por envolver supostos crimes transnacionais. De acordo com a investigação, iniciada em 2020, o grupo falsificava ou não emitia notas fiscais. Também depositava, transportava e comercializava cigarros em territórios dominados por facções e milícias, por meio de acordo entre eses grupos criminosos. Os investigados lavavam os recursos obtidos ilicitamente e os remetiam ao exterior, de forma irregular. Os crimes teriam sido cometidos entre 2019 e 2022.

O ex-governador do Rio Sérgio Cabral cumpre penas de mais de 400 anos de prisão. Jason Silva/Pagos Foto: Jason Silva/AGIF / PAGOS

Ainda segundo a PF, a organização contava com uma célula de serviço paralelo de segurança, coordenada por um policial federal e integrada por PMs e bombeiros. Já segundo o MPF, os investigados podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e evasão de divisas. Se condenados, podem sofrer penas privativas de liberdade que, se somadas, alcançam o patamar de 66 anos de reclusão, sem contar com as causas de aumento de pena.

Continua após a publicidade

O ex-governador foi condenado a mais de 400 anos de prisão, por crimes investigados pelo braço fluminense da Operação Lava Jato. Está na cadeia desde 2016, mas última prisão preventiva está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Se cair, o político poderá ir para casa.