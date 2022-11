Forças Armadas viram impasse na transição de Lula

Publicidade

BRASÍLIA - O governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou para o fim a montagem da equipe que vai trabalhar junto ao Ministério da Defesa e as Forças Armadas. Também resta pendente a definição do núcleo que vai lidar com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Lula enfrenta dificuldades de quadros com acesso às atuais cúpulas militares, e com a direção de ambos os ministérios no governo Jair Bolsonaro, numa relação considerada sensível pelos petistas. O impasse vai ser arbitrado por Lula na volta de viagem ao exterior.

O vice-presidente eleito e coordenador-geral da transição, Geraldo Alckmin, um dos nomes em quem se confiava a aproximação com militares, afirmou a interlocutores que a equipe temática da Defesa será anunciada “assim que formada”. Há um “silêncio total” sobre os nomes sendo recrutados, e integrantes da transição afirmam que será preciso “muito tato” na relação com a Defesa. Eles dizem que o setor militar foi preterido da pauta prioritária na formação da equipe, mas vem sendo tratado por um núcleo mais fechado no entorno de Lula.

Apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), inconformados com a derrota nas eleições de 2022, realizam manifestações antidemocraticas em frente ao Quartel General do Exército (QG) no setor militar urbano, em Brasilia -DF.Ato realizado em 15 de novembro. Foto: Wilton Junior/Estadão

“O grupo da Defesa assim que o Lula chegar devemos anunciar”, disse nesta quinta-feira, 17, o ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador de grupos temáticos, e um dos nomes citados por generais como bem avaliado na caserna para assumir a Defesa.

Interlocutores do governo eleito junto às cúpulas militares ouviram dos generais não os agradaria repetir a fórmula de embaixadores à frente da pasta. Também não veem bem a nomeação de algum nome da cúpula do Judiciário - o Supremo Tribunal Federal é atualmente alvo de críticas veladas e recados de oficiais-generais.

O Estadão apurou que, nos bastidores da transição, há uma divisão de visões sobre como o grupo deve funcionar e sua composição. Esse impasse já foi motivo de conversas da cúpula, com Mercadante, Gleisi Hoffmann e Geraldo Alckmin, além dos ex-ministros Jaques Wagner e Celso Amorim.

Uma ala defende um grupo misto, composto de civis e militares da reserva. Há quem avalie que deveriam ser convidados apenas militares da reserva que foram colaboradores de gestões passadas do PT. E quem opine que deveria haver apenas civis - ou somente militares. Mercadante, por exemplo, disse que com certeza haverá militares no grupo da Defesa e que eles podem vir a colaborar pontualmente em outras áreas. Há também quem avalie que os grupos de Defesa e Inteligência Estratégica deveriam funcionar juntos.

Por isso a nomeação da equipe ficou em suspenso antes de qualquer conversa direta com Lula, conforme um parlamentar a quem foram encomendadas pela transição sondagens reservadas junto a militares. Até ex-comandantes das Forças Armadas vem sendo auscultados. Segundo outro experiente deputado do PT, todo mundo está reportando informações diretamente a Lula e a interlocução com militares deve ser feita apenas por pessoas a quem o próprio presidente eleito delegar a tarefa.

O governo Jair Bolsonaro deu inédito protagonismo político aos militares e levou a uma ocupação de cerca de 6 mil cargos na Esplanada dos Ministérios. Lula já falou que pretende reverter a situação e indicou a nomeação de um civil na Defesa. Ele tem sido aconselhado a optar por alguém de perfil institucional e a não criar perturbações desnecessárias na relação com Exército, Marinha e Aeronáutica. A aposta é que nomeará o mais antigo entre os oficiais-generais quando for escolher os comandantes. Os currículos estão em avaliação.

Embora as cúpulas militares se digam legalistas, na semana passada, os atuais comandantes-gerais das Forças Armadas emitiram nota conjunta sobre as manifestações na frente dos quartéis, cuja pauta principal é a rejeição da vitória de Lula nas urnas e um pedido de intervenção militar. Há militares envolvidos nas manifestações, assim como seus familiares. Reservadamente, admite-se na caserna que a orientação ideológica majoritária é conservadora e rejeita a trajetória de Lula.

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, manifestou-se por nota e ofício levantando suspeitas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, embora a fiscalização realizada por uma equipe técnica de especialistas militares não tenha apontado nenhuma evidência de fraude - ao revés, o relatório indicou o funcionamento das urnas sem anomalias e a contagem de votos sem divergências.

Além de ter feito previsões negativas sobre o que seria um “governo da posição”, o ex-comandante do Exército general Eduardo Villas Bôas afirmou que o clamor de socorro às Forças Armadas deriva de “dúvidas” sobre o processo eleitoral e “atentados à democracia”. Na carta divulgada na terça-feira, Villas Boâs referiu-se aos intervencionistas de forma elogiosa. Em 2018, o então comandante-geral publicou uma mensagem interpretada como ameaça no Judiciário, cobrando respostas à impunidade, pouco antes de o Supremo julgar um recurso da defesa de Lula - derrotado na Corte, ele seria preso dias depois na Operação Lava Jato.

Durante a campanha, interlocutores de Lula buscaram aproximação com a cúpula das Forças Armadas, mas ouviram que as portas na caserna estavam fechadas. Alckmin foi um deles. O Estadão mostrou que, rompendo com prática inaugurada em 2018, o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, não recebeu nenhum dos candidatos ao Palácio do Planalto para dialogar sobre assuntos de interesse da Força Terrestre.

A interlocução perdeu prioridade e conselheiros do petista passaram a dizer que não era conveniente buscar contato com generais da ativa com assento no Alto Comando, nem dar protagonismo político a eles. Generais da ativa ouvidos sob reserva não questionam o resultado da eleição e consideram que a transição ocorre dentro de normalidade. Eles dizem que seria natural a preparação da transição pelos generais mais antigos de cada Força, cotados para assumir o comando-geral.

Em privado, no entanto, conselheiros de Lula dizem que mantiveram contatos pontuais com interlocutores das Forças Armadas. Entre os colaboradores para a área, estão o general da reserva Marcos Edson Gonçalves Dias, ex-chefe da segurança presidencial de Lula e colaborador da campanha, os ex-ministros da Defesa Nelson Jobim, Celso Amorim e Jaques Wagner, e o ex-ministro Aloizio Mercadante, filho do general Oswaldo Muniz Oliva (morto em 2020). Petistas também citam o ministro do Supremo Ricardo Lewandowski.

O Estadão flagrou anotações de Alckmin que indicavam para o grupo da Inteligência Estratégia os nomes do general G. Dias e do delegado da Polícia Federal Andrei Passos. O setor também lidará com a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Eles não foram ainda indicados, assim como Nelson Jobim e Jaques Wagner. O embaixador Celso Amorim, chanceler mais longevo do País, tem dado opiniões na Defesa, mas está formalmente ligado ao núcleo das Relações Exteriores.

G. Dias é considerado peça-chave por manter relações próximas na caserna. O Partido dos Trabalhadores e a Fundação Perseu Abramo não possuem setoriais destinados à formulação de políticas de Defesa.

O atual secretário-geral do Ministério da Defesa, Sergio José Pereira, foi indicado como o responsável por dialogar com o gabinete de transição. Ele será ponto focal para atendimento de demandas e reuniões. General da reserva do Exército, Pereira é homem de confiança do também general Braga Netto, candidato a vice-presidente derrotado na chapa de Bolsonaro.

Há também episódios que denotam desconfiança. Por receio de espionagem, o time de Lula dispensou servidores e estrutura de redes e equipamentos disponibilizados pelo GSI, chefiado pelo general Augusto Heleno, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB). O episódio foi revelado pela Globo News. Radicalizado, o ministro disse recentemente a militantes bolsonaristas que “infelizmente” não era verdade que Lula estivesse acometido por uma enfermidade.

Integrantes do núcleo jurídico do comitê ainda avaliam a que tipo de informação a transição poderia ter acesso, dado o sigilo legal dos assuntos tratados no âmbito da Abin e do GSI. A agência disse ao Estadão que “ainda não designou equipe para tratar da área de Inteligência de Estado com o gabinete de transição de governo, pelo fato de ainda não ter sido demandada”. A Abin disse estar à disposição do gabinete de transição, quando for acionada. Já o GSI informou que eventuais demandas devem ser encaminhadas à Casa Civil, e, diferentemente de outros ministérios, não indicou nenhum servidor da cúpula como ponto focal de contato com a equipe de Lula.

A divisão dos grupos técnicos não é necessariamente um espelho da próxima Esplanada dos Ministérios, mas fica muito próximo disso, conforme Alckmin. A portaria que ele assinou com a estrutura tinha 31 grupos originalmente. Faltam ser nomeadas as equipes para Defesa, Inteligência Estratégia e Centro de Governo. Por outro lado, foram criados os núcleos de Juventude e Comunicação Social e os subgrupos da Infância e das Micro e Pequenas Empresas.