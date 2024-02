A manifestação foi, no entanto, convocada sob mordaça. Coube ao próprio Bolsonaro avisar aos seus que não é para levar faixas nem cartazes. Também não é para pedir a cabeça de ninguém. Na superfície, o capitão declara publicamente que vai reunir aqueles que com ele ainda estão em defesa da democracia e da liberdade. Mas pode vir a ser difícil encontrar na multidão quem não alimente uma fúria contida e o desejo de gritar contra o Supremo Tribunal Federal (STF) ou mesmo vê-lo do avesso.

A Corte mais alta do País é a primeira inimiga dos bolsonaristas. Dela emanam as ordens que, no momento, encurralam Bolsonaro e o fazem mês sim, mês não, ir sentar-se na frente de um delegado da Polícia Federal para se explicar. O ministro Alexandre de Moraes, que comanda inquéritos e ações penais sobre atos golpistas, personifica a imagem de quem estará em corações e mentes dos que forem lotar a Paulista.