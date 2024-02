Bolsonaro fica em silêncio na PF sobre tentativa de golpe; defesa alega falta de acesso ao processo

Ainda em 2023, em duas ocasiões, ele esteve na sede da corporação para prestar esclarecimentos sobre um grupo de empresários que defendia um golpe de Estado em mensagens de WhatsApp. A esse respeito, na segunda vez em que foi intimado a depor, permaneceu em silêncio e entregou suas considerações por escrito.

Investigados por golpe de Estado depõem nesta semana

Ao todo, 25 investigados na Operação Tempus Veritatis foram convocados para prestar depoimento nesta semana. Além do ex-presidente, mais 23 depoimentos foram marcados para esta quinta-feira para ocorrer ao mesmo tempo, de forma a evitar a comunicação entre os interrogados. Há ainda um depoimento marcado para esta sexta-feira, 23.

A maior parte foi agendada para a sede da Polícia Federal em Brasília, incluindo o depoimento de Bolsonaro. A corporação reservou 16 salas para as oitivas na capital. Outras, nas superintendências da PF no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo e no Ceará. Na lista de interrogados desta semana, há ex-ministros e aliados próximos a Bolsonaro no período em que ele esteve na Presidência.

Depoimentos em Brasília, na sede da PF

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF;

Marcelo Costa Câmara, coronel do Exército;

Mário Fernandes, ex-ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência;

Tércio Arnaud, ex-assessor de Bolsonaro;

Almir Garnier, ex-comandante geral da Marinha;

Valdemar Costa Neto, presidente do PL;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Cleverson Ney Magalhães, coronel do Exército;

Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro em 2022;

Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército;

Bernardo Ferreira de Araújo Júnior;

Ronald Ferreira de Araújo Júnior, oficial do Exército.

Depoimentos no Rio de Janeiro

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército;

Ailton Gonçalves Moraes de Barros, capitão reformado do Exército;

Rafael Martins Oliveira, major do Exército.

Depoimentos em São Paulo

Depoimento no Paraná

Filipe Martins, ex-assessor de Assuntos Internacionais.

Depoimento em Minas Gerais

Éder Balbino, empresário.

Depoimento no Mato Grosso do Sul

Laércio Virgílio, coronel reformado do Exército.

Depoimento no Espírito Santo

Ângelo Martins Denicoli, major do Exército.

Depoimento no Ceará

Nesta sexta-feira, 23, deve ocorrer o depoimento do general Estevam Theophilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército (Coter), em Fortaleza (CE).