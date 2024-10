Até aqui o governo Lula não esboçou nenhum gesto no sentido de mudar de ideia e banir as bets do País e prefere trabalhar com a lógica de que quem se registra no Ministério da Fazenda está autorizado a operar dentro de regras e pagando impostos. Se a ideia é regular uma atividade financeira que tomou conta até do esporte nacional, o futebol, a gradação das regras impostas ao setor poderia ser a medida do exato comprometimento da gestão com o tema.

Se aposta on line vicia, se aposta on line faz mal a saúde psíquica, se aposta on line pode quebrar financeiramente alguém e ainda sugar recursos do pessoal do Bolsa Família, a atividade que não se proíbe parece devedora de restrições severas.

O exemplo pode vir do Ministério da Saúde. Em 1996, o Congresso aprovou lei para proibir publicidade de cigarros. Falava-se também em vedar bebidas alcóolicas. Na época, a cerveja era grande anunciante. E ao definir que estariam proibidas as bebidas com GL acima de certo patamar, livrou-se as cervejarias. Ou seja, o antigo patrocinar do tabaco perdeu. A indústria das bebidas alcóolicas também, mas em menor proporção. A saúde e o País parecem ter ganhado.