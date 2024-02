Fux será o próximo a deixar o STF; veja quando os demais ministros vão se aposentar

O ministro mais novo do STF, em idade, é Cristiano Zanin, com 48 anos. Ele assumiu o cargo no ano passado, sendo o primeiro a ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato. Com aposentadoria compulsória, o ministro garante quase 27 anos de permanência na Corte.

Pela idade, os próximos ministros a se aposentarem serão: