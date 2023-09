Braga Netto rebate acusações de fraudes na intervenção no Rio e diz que contratos seguiram a lei

Moraes bate boca com Mendonça por insinuação de culpa de Dino em invasão do Planalto no 8 de janeiro

Na retomada do julgamento do primeiro acusado por atos radicais, ministro indicado por Bolsonaro diz que Força Nacional chegaria “em alguns minutos” para expulsar golpistas e provoca manifestações de indignação do relator Alexandre de Moraes e do decano Gilmar Mendes