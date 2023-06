As fusões e aquisições contemporâneas são cada vez mais complexas e desafiadoras

Fonte: arquivo pessoal.

Leonardo Barém Leite, Sócio sênior do escritório Almeida Advogados, especialista em Direito Societário e Contratos, M&A, Governança Corporativa, Sustentabilidade, ESG e Compliance

As chamadas operações de M&A (Mergers and Acquisitions), ou compra e venda de empresas (ou ativos) (em linguagem mais corriqueira e simples) são frequentes há muito tempo; e a sua estrutura básica pouco muda, se considerarmos apenas que uma parte vende ativos e a outra os compra (em diversos formatos).

Há inclusive quem diga que essas operações costumam ser parecidas e são cada vez mais simples, rápidas e com menor complexidade de implementação, graças, em grande parte, ao que hoje se consegue realizar com a tecnologia.

Temos a opinião, e a experiência, de que esse pensamento pode ser muito arriscado, e merece maior cuidado em sua avaliação.

Esses movimentos das organizações de fato fazem parte do ciclo de vida dos negócios, e grande parte dos empresários atua em operações dessa modalidade ao longo da carreira, de forma de que o conceito não é propriamente novo, mas o que vem mudando (e cada vez mais rapidamente) é a complexidade. E a importância de termos realmente o conhecimento, e a experiência necessários.

Ainda que o cerne desses projetos seja, muitas vezes parecido, a complexidade das operações, e os inúmeros desafios vêm aumentando. E muitas vezes os riscos (e as perdas deles decorrentes, quando materializados) surpreendem tanto, que podem levar ao total fracasso do negócio.

Continua após a publicidade

Parte do aumento constante da complexidade decorre do conceito de gestão de riscos, que não para de crescer de forma geral, e esse tema se torna ainda mais desafiador em contextos de compra (total ou parcial) de outros negócios (ou empresas).

Sabemos que conhecer efetivamente todos os riscos do seu negócio, e conseguir geri-los adequadamente, já demanda enorme capacidade e habilidade, de forma que não é difícil entender que adquirir um outro negócio (ainda que do mesmo segmento, e com potenciais sinergias) é ainda mais complexo e desafiador. Pois envolve riscos ainda nem conhecidos, e inicialmente de terceiros.

Por mais que se procure informações sobre o alvo, na realidade o conjunto total da operação adquirida, e o domínio de toda a sua complexidade (incluindo riscos, contingências etc.) só passa a ser efetivamente conhecido após a assunção da efetiva gestão (do target). E sempre há surpresas.

Um dos potenciais equívocos bastante cometidos é minimizar os riscos e maximizar oportunidades e sinergias, assim como minimizar a importância da cultura (e da maneira de atuar) do negócio alvo (que nem sempre se identifica, conhece e estima, apenas com documentos e informações).

Mesmo empresas (ou ativos) aparentemente saudáveis e promissoras, podem envolver dívidas, problemas, riscos e contingências que não são conhecidas de início, ou mesmo durante as negociações. E mesmo as chamadas Due Diligences (que são fundamentais e cada vez mais complexas, e detalhadas) podem não conseguir mapear todo o contexto se realizadas sem todos os cuidados realmente necessários.

Temos visto, por exemplo, práticas equivocadas, e arriscadas, de algumas organizações, que nem sempre são passíveis de detecção apenas com a coleta tradicional de documentos e certidões. E que envolvem altíssimo risco.

Em muitos casos, até mesmo o vendedor "de boa-fé" do negócio (ou dos ativos) desconhece toda a complexidade da sua operação em termos de riscos (inclusive potenciais), e por vezes até ele é surpreendido quando os problemas se materializam.

Continua após a publicidade

Para tentar lidar com essas questões, ao longo do tempo os operadores desses movimentos empresariais desenvolveram instrumentos de proteção financeira, para que garantias e/ou responsabilidades e/ou parte do valor combinado para o negócio sejam acionados em caso de necessidade. Assim como maneiras de se tentar isolar riscos. E, em grande parte dos casos, esses instrumentos (se bem estruturados) costumam funcionar bem.

O que vem ocorrendo, porém, é que tem ficado cada vez mais difícil tentar estimar todas as possibilidades de risco, e todas as possíveis contingências, mesmo com a melhoria dos sistemas de investigação e de garantias.

O risco zero jamais será alcançado, e faz parte do próprio conceito de uma boa compra (ou de uma má compra), e, em geral, o risco combinado integra o próprio formato ou valor do negócio, mas tem crescido a necessidade de se encontrar novos mecanismos de negociação, de investigação e de garantias.

Mesmo os mais arrojados empreendedores já estão se dão conta de que é preciso cada vez mais cautela ao se identificar efetivos bons negócios, por melhor que pareçam de início. E que o cuidado ao se efetivamente avaliar (em termos financeiros, jurídicos, ambientais, operacionais, e tantos outros) também precisa ser cada vez maior.

Muitos dirão que empresas alvo que contem com programas, efetivos e bem estruturados, de compliance e de governança corporativa, bem como de controles internos e de auditoria, e que tenham boa saúde financeira costumam ser compras mais seguras, e de fato isso tende a ser verdade - mas nem sempre.

As operações das organizações têm crescido tanto em complexidade, e tanta coisa é terceirizada (e por vezes "quarteirizada"), que até mesmo para tentar estimar o alcance (e o detalhamento) das investigações a serem efetuadas, já se encontram muitos desafios.

Adicionalmente, por razões de mercado e de custo, e ainda por oportunidades, a ansiedade pelo fechamento rápido tem crescido muito, o que pelo aspecto dos riscos aqui comentados, é um complicador adicional.

Continua após a publicidade

Na mesma linha, não apenas o prazo tem sido cada vez menor, como também muitos operadores buscam maneiras mais baratas de se fazer as investigações - o que tende a levar, naturalmente, a uma simplificação dos processos que por vezes passam a ser menos profundos e detalhados. E ocorrem, cada vez mais por amostragem, por estimada materialidade e de forma virtual (que podem, ou não, funcionar).

Outro risco que tem sido muito assumido, e nem sempre com o devido cuidado, é o abuso da confiança em certidões, declarações, e até mesmo certificações, que precisam ser muitíssimo bem avaliadas. Na mesma linha, as auditorias, quem nem sempre são efetiva garantia de que tudo esteja em ordem.

E temos que adicionar, ainda, o risco de se estar abandonando as verificações efetivas no local, de forma presencial e especializada, seja por custo seja por tempo.

A tecnologia de fato tem ajudado muito, e proporcionado economia de recursos e de tempo, mas é preciso que se diferencie com cuidado (e muita experiência) o que pode ser abordado dessa forma, e o que ainda precisa ser avaliado pessoal e presencialmente, de maneira mais detalhada e profunda.

Todo esse contexto de aumento de complexidade vem aumentando de forma extremamente rápida, de forma que é preciso que os operadores do mercado percebam enquanto é tempo que, além dos pontos já elencados acima, nem sempre se pode (ou se deve) acreditar com segurança que os antigos mecanismos de negociação, de investigação, e mesmo de se buscar garantias, sejam suficientes.

O risco de imagem, inclusive por más práticas comerciais e operacionais, que nem sempre são detectáveis por meras documentações, também são extremamente difíceis de se avaliar (e de remediar, quando necessário).

Adicione-se, ainda, todos os riscos ligados a práticas de governança corporativa, e mesmo ESG, que podem estar sendo tratadas pelo alvo de maneira pouco cuidadosa, escondendo riscos que podem ser maiores até mesmo do que todo o negócio.

Continua após a publicidade

Esse alerta é importante, e nos remete à beleza dessas operações, que quando bem implementadas, podem trazer muitas alegrias às organizações.

* Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do Gestão, Política & Sociedade.