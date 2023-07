Gilmar Mendes dá dicas culturais: série alemã ‘Uma morte vermelha’ e ‘Pica do 7′

Gilmar Mendes fala alemão, adora Portugal e tem ligação direta com a história recente da vida política brasileira. O mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) retira dessa tripla formação as sugestões que dá aos leitores do Estadão.

O magistrado é a quarta autoridade a indicar livro, música e série “Pra ver, ouvir e pensar”. Antes dele o ministro Luís Roberto Barroso, também do STF, o ex-presidente Michel Temer, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, compartilharam produções artísticas que recomendam para as horas de lazer.

Uma série

O domínio da língua alemã vem dos tempos em que Gilmar Mendes fez pós-graduação no país europeu entre 1988 e 1990. É da Alemanha a série que o magistrado indica. “Uma morte vermelha”, reconta a história do assassinado do político alemão Detlev Rohwedder. O crime ocorreu em 1991 no momento em que a nação germânica se reunificava.

Continua após a publicidade

Gilmar Mendes ainda propõe uma segunda opção. O documentário brasileiro “12 moedas” que recupera a história da economia do País que passou dos Réis ao Cruzeiro, flertou com o Cruzado até chegar no Real. A moeda hoje em vigor foi gestada no governo Itamar Franco.

Um livro

O professor Gilmar Mendes sugere a leitura da mais recente obra do professor inglês e colunista do jornal Guardian Timothy Garton Ash: “Pátrias, uma historia pessoal da Europa”. O livro tem 440 páginas e é o décimo primeiro de Ash. Ele fala da história recente da Europa pós-guerra a partir de relatos de cidadãos europeus.

Capa do livro Pátrias, indicado pelo ministro Gilmar Mendes Foto: Reprodução / Estadão

Uma música

Envolvido na organização de eventos para debater o mundo jurídico em encontros que levam boa parte das autoridades brasileiras para Lisboa, Gilmar Mendes traz da ‘terrinha’ a canção que recomenda aos ouvidos. A composição é de António Zambujo e se chama “Pica do 7″.

Continua após a publicidade

Título e letra da música exigem uma tradução do português de Portugal para o brasileiro. Em Lisboa, “pica” é o profissional responsável por conferir e picotar o bilhete dos passageiros de bondes.

Ficha técnica:

Um livro: Pátrias, uma história pessoal da Europa, Timothy Ash

Uma música: Pica do 7, António Zambujo

Uma série: Uma morte em vermelho

Um filme: 12 Moedas