Governo Lula ainda corre risco com instalações de comissões na Câmara? Entenda

Ao longo do ano passado, Silas sofreu pressões de deputados evangélicos e de demais integrantes do campo por conta do alinhamento com o governo em algumas pautas. Isso o forçou a recuar em determinados momentos. Oposicionistas creem nessa atitude como uma oportunidade para seguir avançando com suas pautas na comissão, como aconteceu no ano passado.

Em 2023, a Comissão de Comunicação foi uma das principais linhas de frente da oposição. Lá, o grupo apresentou audiência pública sobre “censura nas redes sociais” — que contou com a participação de influenciadores da direita que já foram alvo de investigação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) — e criou uma subcomissão especial sobre o “combate à censura”, presidida por Gustavo Gayer (PL-GO), um dos maiores apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara.