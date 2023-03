Governo Lula espera que viagem à China favoreça o agronegócio

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para a China no próximo domingo, 26, em mais um compromisso da sua agenda internacional. A comitiva oficial, sob o comando do ministro Carlos Fávaro, já adianta as discussões bilaterais e avalia que a viagem irá aproximar ainda mais o agronegócio do governo brasileiro. Em declaração ao site oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária, Fávaro afirmou que a viagem à China vai aproximar ainda mais o agronegócio do governo.

“A diversidade e o tamanho desse grupo de empresários do agro na viagem à China demonstra o prestígio do presidente Lula e marca a aproximação do governo, já nos primeiros meses de mandato, desse setor tão importante para a economia brasileira”, pontuou.

O ministro viajou a Pequim na última segunda-feira, 20, acompanhado de mais de 100 empresários brasileiros de diversos setores do agronegócio. Em postagem no Twitter oficial do Ministério, Fávaro anunciou a suspensão do embargo à carne bovina brasileira e comemorou a retomada das exportações ao país asiático. “Tenho certeza que isso é um passo para que o Brasil avance cada vez mais com o credenciamento de plantas e oportunidades para a pecuária brasileira”, disse.

Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro afirma que viagem a China irá aproximar ainda mais o agronegócio do governo brasileiro. Foto: Reprodução/ TV Senado

A China havia suspendido as importações em fevereiro após confirmação de um caso do mal da “vaca louca”, no município de Marabá, no Pará.

Ministro @Carloshbfavaro anuncia em Pequim a suspensão do embargo à carne bovina brasileira.



A China é o principal destino das exportações da carne bovina brasileira e retoma a compra do produto após um mês. pic.twitter.com/ODLI2ejmNi — Ministério da Agricultura e Pecuária (@Mapa_Brasil) March 23, 2023

O país é o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. Segundo informações do Planalto, o país asiático chegou a ter 31,9% de participação nas exportações, totalizando um valor de US$ 50,79 bilhões. Além da carne bovina, o país chinês também é protagoniza no envio de soja em grãos, carne bovina in natura, carne de frango in natura, celulose, açúcar de cana em bruto e algodão.

Fávaro irá integrar a comitiva presidencial de Lula a partir de terça-feira, 28. Nesta semana, o petista afirmou que a viagem é “extremamente importante não só para garantir a relação boa que o Brasil tem com a China, mas para ampliarmos a nossa relação”. Lula estará acompanhado de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado. Arthur Lira (PP-AL) já havia informado que não iria integrar a comitiva oficial.