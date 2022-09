Haddad e Tarcísio nacionalizam disputa em debate ao governo de SP

Com a estratégia de nacionalizar a disputa, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, escolheu como alvo no debate desta noite o candidato do Planalto no Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O tema, a pandemia, é visto como um calcanhar de aquiles do governo pela campanha petista. Haddad criticou a postura do Executivo com relação à vacina contra a covid-19, questionando se o governo “agiu bem” com relação ao tema. O debate foi promovido por Folha de São Paulo, UOL e TV Cultura.

Tarcísio, na defensiva, repetiu o discurso do governo com relação ao tema. O Executivo comprou as vacinas, assinou contratos, apostou na diversificação de imunizantes, mas, com relação à obrigatoriedade de se aplicar o imunizante, o ex-ministro repetiu: “Entendo que a vacina não deve ser obrigatória”. Segundo o candidato, haverá uma política de enfrentamento a doenças e de estímulo à vacinação em um eventual governo, mas voltou a não se comprometer com a obrigatoriedade de aplicação do imunizante.

Haddad nacionalizou a discussão ao discutir temas sobre São Paulo no debate. Foto: Marcelo Chello/Estadão

Haddad também foi vidraça, o primeiro a ser questionado. O ex-prefeito de São Paulo foi inquirido por Vinicius Poit (Novo), que fez críticas ao PT, um partido que, segundo ele, “defende bandidos, seja bandido político, seja ladrão de celular”.

Haddad, novamente, nacionalizou o tema. Segundo o petista, “ninguém fortaleceu mais os órgãos de combate do que o PT”, mesmo discurso usado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao se defender de críticas com relação à corrupção. Na sua resposta, o candidato petista criticou o Executivo ao citar a troca de superintendente da Polícia Federal “para proteger quem quer que seja”, ou “tentativa de um toma lá dá cá” usando indicações ao Supremo Tribunal Federal (STF).