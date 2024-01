Homem que matou duas pessoas após derrota de Bolsonaro para Lula é condenado a 51 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Iporã, interior do Paraná, condenou nesta terça-feira, 16, um homem que assassinou duas pessoas após o anúncio do resultado das eleições de 2022, que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Descontente com a derrota de Jair Bolsonaro (PL), de quem é apoiador, Erick Hiromi Dias acabou efetuando disparos contra eleitoras críticas do ex-presidente e eleitoras do petista. O acusado deverá cumprir pena de 51 anos e sete meses em regime fechado. De acordo com Ministério Público, o crime teve motivação política.

Eleições 2022 terminaram com tragédia no Paraná, onde apoiador de Bolsonaro matou eleitores de Lula Foto: Hélvio Romero/Estadão

O delito ocorreu na cidade paranaense de Cafezal do Sul, na noite de 30 de outubro de 2022. Eric Hiromi tinha o certificado de colecionadores, atiradores e caçadores (CAC), e, por isso, podia portar arma de fogo. O acusado foi condenado por dois crimes de homicídio qualificado, e não poderá recorrer da sentença em liberdade.

Pedido de perdão