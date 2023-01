Em mensagem que está rodando em grupos bolsonaristas nas redes sociais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram Brasília neste domingo, 8, dizem que pretendem acampar dentro do Congresso, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além da imagem que convoca ao acampamento, golpistas compartilham “macetes e truques de acampamento”, “dicas para estocar alimentos”, entre outras.