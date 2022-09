Eleições 2022: Veja desempenho dos candidatos em SP, MG, RJ e Distrito Federal

Divulgada na noite da última segunda-feira, 26, a nova rodada da pesquisa para presidente do Ipec mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48% das intenções de voto, ante 31% do presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o levantamento, o petista tem 52% dos votos válidos, com possibilidade de vencer o pleito no primeiro turno.

O candidato do PT lidera também nos três maiores colégios eleitorais do País, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em todos eles, o petista oscilou para cima. O chefe do Executivo vence no Distrito Federal, com 14 pontos de vantagem.

Veja o desempenho dos candidatos em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Entre parênteses, a pontuação deles há uma semana.

O ex-presidente Lula (PT) oscilou para cima nos três maiores colégios eleitorais do País. Foto: Ricardo Stuckert e CNA/Divulgação

São Paulo

Lula (PT): 44% (tinha 43%)

Jair Bolsonaro (PL): 33% (tinha os mesmos 33%)

Simone Tebet (MDB): 6% (tinha 5%)

Ciro Gomes (PDT): 5% (tinha os mesmos 5%)

Minas Gerais

Lula (PT): 49% (tinha 46%)

Jair Bolsonaro (PL): 31% (tinha os mesmos 31%)

Ciro Gomes (PDT): 5% (tinha os mesmos 5%)

Simone Tebet: 4% (tinha os mesmos 4%)

Rio de Janeiro

Lula (PT): 42% (tinha 41%)

Jair Bolsonaro (PL): 36% (tinha os mesmos 36%)

Ciro Gomes (PDT): 5% (tinha os mesmos 5%)

Simone Tebet (MDB): 5% (tinha os mesmos 5%)

Distrito Federal

Jair Bolsonaro (PL): 46% (tinha 39%)

Lula (PT): 32% (tinha 34%)

Ciro Gomes (PDT): 7% (tinha 9%)

Simone Tebet (MDB): 6% (tinha 6%)