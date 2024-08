Irmão de Pablo Marçal concorre em Goiânia com apoio de Eduardo Bolsonaro

Hudson Marçal (PL), irmão do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), está concorrendo ao cargo de vereador em Goiânia (GO). O servidor público de 53 anos recebeu o apoio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atual desafeto de seu irmão. Ele concorre pela primeira vez.

Hudson Marçal, irmão de Pablo Marçal, recebe apoio de Eduardo Bolsonaro Foto: Reprodução/redes sociais

Em 6 de agosto, Hudson postou uma foto com Eduardo na convenção do Partido Liberal. A imagem foi apagada das redes, mas outras fotos com a família Bolsonaro ainda aparecem em seu instagram.