É a soma da afirmação cretina com a hipocrisia que faz parte do DNA de Lula – ele já cumprimentou e desejou boa sorte para o homem que chamou de fascista e nazista três dias atrás. Mas nem Lula nem a esquerda precisam se incomodar com o “fascismo” nos Estados Unidos. A mercadoria está disponível aqui mesmo, para entrega imediata, e um de seus principais produtores é justamente o mais precioso dos seus aliados – o Supremo Tribunal Federal. Querem mesmo combater o fascismo? É só mandar a Polícia Federal “cumprir mandados” na nossa “suprema corte”, como diz Lula. Vai sair de lá com o camburão lotado com o que existe de mais parecido a um fascista de carteirinha nesta altura do século XXI.

Neste preciso momento, por exemplo, o ministro Flavio Dino desfila como o porta-estandarte mais embandeirado do fascismo brasileiro – o que existe no mundo das realidades, e não a versão falsificada que o governo apresenta. Mandou queimar livros, para todos os efeitos práticos. Não com “substância inflamável”, como diria o ministro Alexandre de Moraes, mas proibindo a sua circulação e leitura, o que dá exatamente na mesma. O último regime que fez isso foi a Alemanha nazista, irmã gêmea do fascismo que deixa tão assustadas as classes culturais, o governo e, vejam só, o próprio STF.