Bolsonaro tem bateria de exames marcada para esta semana após ato na Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve passar por uma bateria de exames em São Paulo na próxima quarta-feira, 28. Segundo Fábio Wajngarten, ex-secretário do governo federal e um dos advogados que representa o ex-chefe do Executivo na Justiça, o procedimento previsto é um check-up médico de rotina. Bolsonaro está hospedado do Palácio dos Bandeirantes, residência oficial do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O então candidato Jair Bolsonaro (então no PSL) era carregado por apoiadores em Juiz de Fora, em Minas Gerais, quando foi esfaqueado. Foto: Fábio Motta/Estadão

Os exames de rotina da semana que vem devem ocorrer no Vila Nova Star, o mesmo hospital que recebeu o então chefe do Executivo no incidente com camarão.