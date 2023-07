BRASÍLIA – Jandira Feghali é de qual partido? Qual é a ligação dela com o grupo Roupa Nova? E qual é a relação com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)? A deputada federal respondeu a essas e outras perguntas em entrevista para o quadro “Joga na Busca”, do Estadão.

Filiada ao PCdoB e eleita pelo Rio de Janeiro, Jandira é uma das mais longevas deputadas na Câmara – está no oitavo mandato. A parlamentar integra a Secretaria da Mulher, participa das comissões de Saúde e Cultura e é titular na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.

A atuação da deputada no colegiado é uma das principais questões buscadas sobre ela pelos brasileiros na internet. Jandira disse ser “inquiridora” e o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, “a pessoa do golpe”, ao ser apresentada à pergunta sobre a relação entre os dois. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro prestou depoimento aos parlamentares no início de julho e passou a maior parte do tempo calado.

Outra dúvida comum é sobre a ligação entre ela e o grupo Roupa Nova. Jandira é irmã de Ricardo Feghali, um dos vocalistas da banda brasileira com 40 anos de história. “Foi ele quem me ensinou a fazer parte da música brasileira”, disse.

A relação da parlamentar com a música não para aí. “Sou baterista, aprendiz de pandeiro e percussionista de umas rodas de samba por aí”, afirmou a deputada.

Semanalmente, a equipe do Estadão mostra as respostas às perguntas mais buscadas pelos internautas em site de busca sobre figuras influentes da política brasileira.

Leia a entrevista com a deputada federal:

Qual é a altura de Jandira Feghali?

1 metro, 78 centímetros e meio.

Jandira Feghali tem ligação com o Roupa Nova?

Sim, Roupa Nova é a banda do meu irmão. Músico há muitos anos, foi ele quem me ensinou a fazer parte da música brasileira.

Jandira Feghali é de qual partido?

PCdoB.

Qual a relação de Jandira Feghali com Mauro Cid?

É uma relação de inquiridora e a pessoa do crime, do golpe. Essa é a relação.

Quem é o marido de Jandira Feghali?

Nenhum, sou divorciada.

Uma curiosidade sobre a senhora...

Sou baterista, aprendiz de pandeiro e percussionista de umas rodas de samba por aí.