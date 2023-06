Orlando Silva é de qual partido? Deputado responde às buscas sobre ele no Google; veja vídeo

BRASÍLIA – Orlando Silva é de qual partido? Orlando Silva é filho da Leci Brandão? É casado? Ou será filho do cantor Orlando Silva? Essas e outras perguntas estão entre algumas das principais buscas feitas pelos brasileiros ao Google para saber mais sobre seus representantes.

A nova série de vídeos do Estadão responde às dúvidas mais comuns que internautas levam ao Google sobre políticos. O “Joga no Google” – comandado por Levy Telles e Weslley Galzo – faz a ponte entre os leitores e as autoridades, além de desmistificar a política.

Os vídeos são publicados nos fins de semana – um no sábado, outro no domingo – e estão disponíveis em todas as redes sociais do Estadão. O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do Projeto de Lei das Fake News na Câmara, é o entrevistado deste sábado, 10.

Deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) é relator do PL das Fake News na Câmara Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Uma das perguntas mais feitas sobre ele no Google é: “Orlando Silva é filho da Leci Brandão?”.

“Eu sou filho adotivo e político da Leci, que é uma querida amiga. As pessoas nos veem sempre juntos nas campanhas e nós somos muito próximos, mesmo, mas ela é minha mãe por afinidade, por estima, por carinho e por amor“, respondeu.

O “Joga no Google” tira os políticos dos debates acalorados nos plenários da Câmara e do Senado, ou dos gabinetes nos ministérios do governo, para fazê-los responder àquilo que os brasileiros, de fato, querem saber sobre eles. Tudo isso com muito bom-humor e leveza para humanizar as pessoas que nos representam nos espaços de poder.

Confira abaixo a entrevista com Orlando Silva:

Orlando Silva é de qual partido?

Eu sou do Partido Comunista do Brasil desde os meus 16, 17 anos. Há 35 anos, portanto.

Orlando Silva é casado?

Eu já fui casado, mais de uma vez, e tenho uma pretendente gaúcha no atual momento.

O sr. pode falar para as pessoas quem é?

Cara, é uma colega minha de trabalho aqui: a deputada Fernanda Melchionna, do PSOL, do Rio Grande do Sul. Ela que não me interprete mal, viu? Quando falei pretendente não é para... Né?

Orlando Silva é filho do cantor Orlando Silva?

Olha, mais do que uma pergunta recorrente, eu tenho de não frustrar as pessoas mais velhas que viram para mim e falam: “Conheci muito o seu pai”. Eu fico constrangido e nem digo que não sou, mas eu não sou, infelizmente, mas eu adoraria ser também. Um grande artista da história do Brasil.

Quem é Orlando Silva?

Eu sou um sonhador. Um homem que, aos 52 anos, luta pelos mesmos ideais que o fez despertar para a política. Eu sou torcedor do Esporte Clube Vitória. Apaixonado por Maria, Pedro e João, minhas três crias que acreditam muito no Brasil.