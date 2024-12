Janja será homenageada em jantar do Prerrogativas; saiba o motivo e veja quem vai

“Existe um sentimento no grupo, no grupo de mulheres em especial, de que ela é uma figura muito forte, pois conseguiu encampar as pautas feministas e levar para o governo um olhar mais sensível para o sistema”, disse ao Estadão o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas. “A última vitória do grupo tem um dedo dela”, afirmou, referindo-se à escolha de Cláudia Franco para a vaga de juíza no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

O evento conta com uma lista de espera de 400 nomes e terá show da cantora Maria Rita. A apresentação, segundo Carvalho, faz parte da homenagem à primeira-dama. “Era também um presente para a Janja, porque a Maria Rita é uma das artistas de quem a Janja mais gosta”, disse o advogado.