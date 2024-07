Justiça condena Ypê por assédio eleitoral ao fazer live pró-Bolsonaro para funcionários em 2022

De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o grupo fez uma palestra aos funcionários após os resultados do primeiro turno. Nesse momento, teria ocorrido o assédio. A live aconteceu no dia em que se iniciou a a propaganda eleitoral para o segundo turno. À Justiça, a empresa não negou o evento, mas justificou que a intenção era apenas “expor o cenário político” do momento.

A fabricante foi condenada em dezembro de 2023 pela Vara do Trabalho de Amaro (SP). Na última quinta-feira, 4, foi condenada em segunda instância de forma unânime pela 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), de Campinas (SP).