Justiça Eleitoral instalará 51 seções em 27 presídios paulistas

Os funcionários que trabalharão no pleito nas unidades prisionais serão selecionados entre servidores do Ministério Pùblico (MP) ou do sistema penitenciário. Os votantes terão acesso à lista de candidatos, e o voto é sigiloso, como em qualquer outra seção eleitoral.

Embora a garantia ao voto de presos esteja previsto no artigo 15 da Constituição, a possibilidade de votação dos detentos só foi viabilizada em março de 2010, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) regulamentou a instalação de urnas em presídios e unidades de internação.