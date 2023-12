Justiça federal determina que médico que atuou na pandemia terá parte de dívida do Fies abatida

A Justiça Federal decidiu que um médico que atuou no Sistema Único de Saúde (SUS) na pandemia de covid-19 terá parte do saldo devedor do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abatido. O profissional conseguiu 25% de desconto em uma dívida de quase R$ 400 mil.

A decisão é do juiz federal José Jácomo Gimenes, da 1ª Vara Federal de Maringá, que baseou sua sentença no direito de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde que trabalharam no SUS durante o período de vigência da emergência sanitária, terem o desconto de 1% mensal na dívida.

Justiça concedeu desconto de 25% na dívida estudantil a médico que atuou durante 25 meses no SUS. Na foto, médicos e enfermeiros fazem procedimento em paciente com coronavírus Hospital Instituto de Infectologia Emílio Ribas durante a pandemia Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADAO

O direito está previsto na Lei 10.260/2001, conhecida como a Lei do Fies, que foi alterada pelo decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020. O decreto teve efeito até 31 de dezembro de 2020.

O médico alegou que trabalhou no SUS por 25 meses durante a pandemia de covid-19, solicitando o abatimento da dívida estudantil referente a esse período.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a União defenderam, porém, que o desconto de 1% para cada mês trabalhado deveria seguir o período em que o decreto estava em vigor, ou seja, até dezembro de 2020.

Na decisão, o juiz entendeu que o desconto deveria considerar todo o período de emergência da covid-19, que terminou somente em abril de 2022, considerando os 25 meses trabalhados pelo médico no SUS, mesmo após o fim do decreto que possibilitava o desconto de 1% por mês. FNDE e União podem recorrer da decisão.