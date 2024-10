Laudo do incêndio em prédio do STF será entregue à Corte em 30 dias

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal vistoriou na manhã desta terça-feira, 22, o segundo andar do Anexo 2-A do Supremo Tribunal Federal (STF), que foi atingido por um incêndio na noite de segunda, 21. O laudo será encaminhado à Corte em até 30 dias.

Os militares entrevistaram funcionários e servidores que estavam no local na hora do incidente, além de engenheiros que trabalham no Supremo. Equipamentos e objetos que estavam na sala foram recolhidos para análise laboratorial e, de acordo com os Bombeiros, o local já foi liberado para início da limpeza e reformas.

Incêndio destruiu sala do prédio anexo do STF Foto: Rosinei Coutinho/STF

O incêndio no prédio onde ficam os gabinetes dos ministros teve início por volta das 19h. Segundo nota do Supremo, o princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do Supremo, que acionaram o Corpo de Bombeiros.

Funcionários dos edifícios anexos foram retirados e, segundo o STF, seis pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital.