Levantamento encontra 15 mil postagens antissemitas no ‘X’ em menos de um ano

A pesquisa usou palavras-chave abertamente antissemitas e outras que são usadas por extremistas para substituir os termos originais (chamadas de “proxys”). De acordo com o estudo, só 24% das postagens antissemitas foram removidas pelo X, que está suspenso no Brasil por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Diante desse cenário preocupante, é fundamental que governo e Instituições, a sociedade e as plataformas de mídias sociais ajam de forma rápida e eficaz para combater o antissemitismo/racismo e todas as formas de extremismo violento on-line (...). O antissemitismo está presente no núcleo teórico da maioria das correntes e ideologias extremistas - não-violentas e violentas - e é uma das principais portas de entrada para a radicalização online ao extremismo violento”, diz um trecho do levantamento.